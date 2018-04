Terremoto na Indonésia deixa ao menos 22 mortos

Milhares de casas e prédios foram danificados por causa do tremor, que aconteceu às 4h37 (de Brasília) a uma profundidade de 10 quilômetros e a 55 quilômetros a oeste da cidade de Bireun, na região oeste da ilha de Sumatra, de acordo com dados do Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

A área mais atingida foi o distrito de Bener Meriah. O terremoto também provocou pânico entre autoridades que participavam de uma reunião da Cooperação Ásia-Pacífico em Medan, capital da província de Sumatra do Norte.

A Indonésia registra abalos sísmicos com frequência porque está localizada sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, um arco de vulcões e falhas geológicas no Oceano Pacífico. Em 2004, uma forte terremoto em Aceh provocou um tsunami que matou 230 mil pessoas em toda a Bacia do Oceano Índico. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.