Terremoto na Indonésia não deve provocar alerta de tsunamis O terremoto que atingiu a Indonésia nesta quarta-feira (quinta-feira, no horário local) foi profundo demais para gerar um alerta de tsunamis, disse um representante do Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. De acordo com a agência geológica dos EUA, a USGS, o tremor de magnitude 7,4 foi a uma profundidade de 282,1 km.