Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 43 mortos

Pelo menos outras 29 pessoas estão desaparecidas. Segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor ocorreu às 11h49, no horário local (1h49 no horário de Brasília), a uma profundidade de 46 quilômetros, e a 70 quilômetros da cidade de Dumaguete, na província de Negros Oriental. Horas depois, um réplica de 6,2 foi registrada a nor-noroeste de Dumaguete, na ilha de Negros.

De acordo com o Escritório de Defesa Civil filipino, um menino morreu após ser atingido por uma parede que caiu, no centro de Negros. O tremor estilhaçou janelas e causou rachaduras nas paredes dos edifícios nas cidades de Cebu e San Carlos.

O Serviço de Sismologia e Vulcanologia das Filipinas emitiu um alerta de tsunami de nível 2, numa escala que vai até 5, na Ilha de Negros. O tremor foi seguido de duas réplicas, de 5,6 e 4,8 graus de magnitude, respectivamente. As Filipinas encontram-se sobre o chamado "Anel de Fogo do Pacífico", zona de grande atividade sísmica e vulcânica, sacudida por cerca de 7.000 tremores por ano, a maioria deles de intensidade moderada.

Funcionários em algumas áreas do país suspenderam o trabalho e cancelaram as aulas. Os serviços de fornecimento de energia e telecomunicações estavam paralisados em várias áreas. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.