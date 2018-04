Terremoto nas Filipinas deixa ao menos um morto Pelo menos uma criança morreu em razão do terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter que sacudiu a região central das Filipinas, provocando inclusive a emissão de um alerta de tsunami, nesta segunda-feira. Segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o tremor ocorreu às 11h49, no horário local (1h49 no horário de Brasília), a uma profundidade de 46 quilômetros, e a 70 quilômetros da cidade de Dumaguete, na província de Negros Oriental.