Terremoto no Alasca chegou a 7,9 graus de intensidade Um violento terremoto atingiu uma área remota do interior do Alasca, num golpe tão forte que causou ondas em lagos e reflexos pelo continente. O tremor de 7,9 graus na escala Richter foi um dos mais fortes já registrados nos Estados Unidos. O epicentro do abalo foi detectado na falha de Denali, a cerca de 150 quilômetros de Fairbanks, e ocorreu às 13h13 locais de ontem (20h13 em Brasília). Seus reflexos foram sentidos fortemente em Anchorage, a quase 500 quilômetros do epicentro. O tremor durou aproximadamente 30 segundos. A única vítima do terremoto sofreu ferimentos leves. Porém, a infra-estrutura do Estado foi consideravelmente danificada. O tremor abriu rachaduras enormes em ruas e estradas, sacudiu casas e abalou as estruturas do oleoduto Transalasca.