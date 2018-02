Terremoto no Irã deixa 35 mortos no vizinho Paquistão Um forte terremoto atingiu uma área de fronteira no sudeste do Irã nesta terça-feira, provocando a morte de ao menos 35 pessoas no vizinho Paquistão, a destruição de centenas de casas e balançando edifícios tão distantes como na Índia e nos países do Golfo Pérsico.