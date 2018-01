Terremoto no Irã matou 12 mil crianças O Unicef, agência da ONU para a infância, completou a contagem de vítimas do terremoto de Bam, no Irã, e concluiu que 12 mil crianças não sobreviveram à catástrofe. Outras 6,8 mil crianças perderam seus pais no terremoto. A ONU também alerta que o dinheiro prometido pela comunidade internacional não será suficiente para ajudar a população local a se recuperar do desastre. Por enquanto, os diversos governos prometeram entregar US$ 74 milhões para reconstruir a cidade. Para conseguir mais recursos, a ONU lançará um novo apelo mundial nesta quinta-feira, com a esperança de que o dinheiro seja depositado nos caixas da organização. Um dos maiores problemas enfrentados pelas agências internacionais é a falta de pessoal para auxiliar a população local. Segundo as Nações Unidas, existem apenas 25 mil pessoas ainda na cidade, um quarto da população total de Bam. "Os demais deixaram a região ou não sobreviveram", afirmou um porta-voz da entidade.