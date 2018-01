Terremoto no Irã; número de mortos pode chegar a 10 mil Um terremoto de magnitude de 6,3 na escala Richter atingiu nesta sexta-feira a cidade de Bam, cerca de mil quilômetros ao sudeste de Teerã, capital do Irã. Segundo autoridades entrevistadas pela Associated Press, o número de mortos pode chegar a 10 mil pessoas. Um helicóptero que sobrevôou a cidade concluiu que cerca de 60% da cidade foi destruída. As autoridades dizem que a maior parte dos residentes encontrava-se dormindo quando o terremoto ocorreu, próximo de 5h28 locais desta sexta-feira (23h58 de Brasília ontem).