Terremoto no Japão deixou 161 feridos Aumentou para 161 o número de feridos em conseqüência do terremoto de 6,4 graus de magnitude que atingiu o oeste do Japão ontem, de acordo com informações da agência de notícias Kyodo. O epicentro do tremor, que aconteceu às 15h28 (hora local), foi localizado perto da cidade de Hiroshima, a cerca de 690 quilômetros a sudoeste da capital Tóquio. Duas mulheres morreram, uma de 80 anos, soterrada por um muro de concreto, e outra de 50 anos, quando o teto de sua casa caiu sobre ela. A emissora de televisão NHK mostrou imagens de edifícios e casas abalados pelo tremor.