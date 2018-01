Terremoto no México ocorre em dia de treino antissísmico

CIDADE DO MÉXICO - O forte terremoto registrado no México nesta terça-feira, 19, ocorreu no mesmo dia em que a capital do país fazia um mega exercício antissísmico, como uma das ações para lembrar os 32 anos do tremor que matou cerca de 10 mil pessoas em 1985.

O tremor real ocorreu menos de uma hora depois do fim da simulação feita pelas autoridades com diversas corporações do país. Além da Cidade do México, o tremor foi sentido em Oaxaca, um dos três Estados mais devastados pelo tremor do dia 8.

O forte terremoto de hoje, de 7,1 graus na escala Richter, aconteceu apenas 12 dias depois de um tremor de 8,2 graus abalar a costa sul do México. O tremor de hoje deixou ao menos 49 mortos, 42 deles no Estado de Morelos. / Ansa, AFP, EFE e AP