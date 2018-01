Terremoto no oeste do Irã deixa 35 feridos Um terremoto de 4,8 graus na escala Richter atingiu nesta quarta-feira, 7, as cidades do oeste do Irã e deixou 35 feridos, além de causar danos materiais, segundo informações de fontes do governo iraniano O terremoto ocorreu às 2h32 (7h30 em Brasília) na região de Doroud, na província de Loristan (oeste), informou o chefe do Departamento de Fatos Imprevistos local, Reza Ariai, citado pela imprensa. "Não deixou mortos, e apenas dois dos 39 feridos continuam internados em um hospital", afirmou. Ariai disse que dezenas de casas de Doroud, a 400 quilômetros de Teerã, sofreram danos materiais de entre 10% e 40%. A maioria dos ferimentos foi causada por pedaços de vidros que voavam pelas ruas durante o terremoto e atingiram civis. Segundo o governador de Lorestan, Nasrollah Rashno, nenhum dos ferimentos é extremamente grave. O último grande terremoto que atingiu o Irã foi em dezembro de 2003, na cidade de Bam e 25 mil pessoas morreram.