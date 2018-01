Terremoto no Pacífico Sul provoca risco de tsunami Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter foi registrado nesta terça-feira perto da ilha de Vanuatu, no Pacífico Sul, segundo informou o órgão de Vigilância Geológica (USGS) dos EUA. Por enquanto não houve informações sobre danos, mas especialistas alertaram para a possibilidade de formação de um tsunami (onda gigante) por causa do sismo, cujo epicentro foi localizado a 159,5 quilômetros de profundidade, O tremor ocorreu cerca de 340 quilômetros ao noroeste da capital do país, Port-Vila, perto da ilha de Efate, situada a .890 quilômetros ao leste da Austrália. Vanuatu, que obteve a independência do Reino Unido e da França em 1980, é um arquipélago composto por cerca de 80 ilhas, com aproximadamente 200 mil habitantes.