Terremoto no Paquistão deixa 7 mortos e 30 feridos Um tremor de terra de 4,5 pontos na escala Richter matou 7 pessoas na região nordeste do Paquistão, deixando outras feridas, algumas em estado grave. O epicentro do terremoto ocorreu perto de Gilgit, a 200 quilômetros ao norte de Islamabad, e ficou centrado nas montanhas do Himalaia. Uma série de tremores estão abalando a região nas últimas 24 horas, derrubando as estruturas de casas frágeis feitas de lama. Como a área é de difícil acesso, ainda não se sabe a extensão dos danos. Foram enviadas equipes de salvamento para a região para providenciar abrigo temporário àqueles que ficaram sem suas casas. Japão Outro tremor, este de magnitude 6,2 na escala Richer, atingiu o norte do Japão. Não há, por enquanto, notícias de vítimas. O epicentro do abalo foi localizado no Oceano Pacífico, na costa de Miyagi, 400 km ao norte de Tóquio. Como medida preventiva, o governo japonês interrompeu o tráfego ferroviário na região.