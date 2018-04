Terremoto no Paquistão é sentido na Índia e Afeganistão

O terremoto de magnitude 7,2 ocorreu em uma área remota do sudoeste de Quetta, capital da província do Baluquistão, não muito distante da fronteira afegã. Com o tremor, milhares de pessoas saíram correndo de suas casas em meio ao pânico.

Os tremores foram sentidos por todo o sul e no centro do Paquistão, e também no Afeganistão, na Índia e nos Emirados Árabes, segundo moradores. Cerca de 200 casas foram danificadas em Dalbandin, um povoado de 15 mil pessoas situado próximo do epicentro, disse Nadeem Ahmed, presidente da Agência Nacional de Manejo de Desastres do Paquistão. Não foi informado o número de vítimas até o momento.

As autoridades seguem fazendo levantamentos nas zonas remotas do Baluquistão, informou Saeed Jamali, comissário adjunto do distrito de Chaghi. As informações são da Associated Press.