Terremoto no Quirguistão mata 58 pessoas Um terremoto matou 58 pessoas neste domingo em Bishkek, capital da ex-república soviética do Quirguistão, na Ásia Central. De acordo com um comunicado do ministério para situações de emergência do país, o tremor também feriu 50 pessoas e destruiu 120 prédios. As informações são da Dow Jones.