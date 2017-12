Terremoto no sudoeste do Japão deixa pelo menos oito feridos Um forte terremoto de 6,2 graus de magnitude na escala Richter afetou hoje o sudoeste do Japão, nas ilhas de Kyushu, Shikoku e Honshu, onde pelo menos oito pessoas ficaram feridas. O terremoto ocorreu às 5h01 de segunda-feira (17h01 de domingo em Brasília) e, apesar de sua magnitude, não houve advertência de tsunami na região, segundo o Serviço Meteorológico do Japão, citado pela agência de notícias "Kyodo". Segundo o departamento de sismologia do Serviço de Meteorologia, o epicentro do sismo se localizou a 146 quilômetros de profundidade na província de Oita, na ilha de Kyushu, cerca de 800 quilômetros de Tóquio. O terremoto marcou uma intensidade de cinco graus na escala japonesa (de no máximo sete graus) nas localidades de Kure, na província de Hiroshima; em Imabari, Yawatahama, Ikata e Seiyo, cidades da província de Ehime e em Saiki, em Oita. Os feridos são moradores das cidades de Matsuyama, Hiroshima, Kudamatsu e Nishimera, que sofreram quedas devido ao tremor de terra. Grande parte dos serviços de trem-bala do oeste da ilha de Honshu, a maior do país, e trens locais em Kyushu e Shikoku foram suspensos temporariamente para avaliar possíveis danos nas vias que podem ter sido causados pelo sismo. O terremoto também foi sentido no litoral leste da Coréia do Sul, segundo autoridades locais.