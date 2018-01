Terremoto pode voltar a atingir França, Alemanha e Argélia Alemanha, França e Argélia sofreram hoje um terremoto que poderia ter causado vários danos devido à sua magnitude. Na Alemanha, um terremoto de 5,4 graus na escala Richter - segundo o centro geológico de Freiburg, na Alemanha - sacudiu, na madrugada de hoje, a região sudeste do país, na fronteira com a França. Do lado francês, o centro sismológico nacional registrou um tremor de 4,9 graus. Segundo as autoridades locais, apesar da intensidade do tremor, não houve feridos nem grandes prejuízos. O epicentro do terremoto, que ocorreu às 2h52 (hora local), foi próximo da cidade de Waldkirch, mas o tremor pôde ser sentido em um raio de 250 quilômetros, disse o sismólogo Wolfgang Bruestle. De acordo com ele, a região do epicentro teve muito sorte de não ter sofrido danos. "Isso é realmente incrível pela força do terremoto", disse. Um tremor de 4 graus Raichter pode sacudir casas e prédios. Já um de 5 graus pode causar extensos danos se ocorrer em uma área residencial. O último tremor de terra de força similar na França ocorreu em fevereiro do ano passado e também não deixou feridos. A Argélia também assustou-se hoje com um terremoto que afetou a região de Zemmouri, na Província de Bumerdes, a 50 quilômetros da capital do país. O tremor atingiu 4,7 graus na escala Richter e deixou pelo menos 46 feridos, de acordo com a rádio nacional do país, citando fontes da defesa civil. Bumerdes é uma das províncias argelinas mais propensas a terremotos. Em maio do ano passado, um terremoto de 6,7 graus Richter matou 2.300 pessoas na região. No tremor deste domingo, as pessoas atendidas nos centros médidos feriram-se mais em conseqüência do pânico. Os feridos ou se jogaram pela janela de suas casas ou foram pisoteados na confusão que se seguiu ao incidente. "Foi um tremor relacionado ao terremoto de 2003, capaz de ainda causar tremores de menor magnitude, mas ainda fortes, que podem continuar ocorrendo por algum tempo", disse um porta-voz da autoridade argelina para terremotos.