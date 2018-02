Terremoto registrado ontem no Japão deixou 39 feridos O forte terremoto registrado ontem numa região montanhosa da área central do Japão causou mais danos do que se imaginava, segundo informações colhidas por helicópteros que sobrevoaram as áreas atingidas neste domingo. Pelo menos 37 casas foram destruídas e 39 pessoas ficaram feridas, incluindo sete com gravidade, disseram autoridades japonesas.