Terremoto sacode a capital mexicana Um terremoto de intensidade mediana atingiu nesta quinta-feira a Cidade do México e Acapulco. O tremor ocorreu por volta das 17h30 (hora local) e alcançou 5,7 graus na Escala Richter - segundo o Centro Nacional de Sismos de Golden (Colorado) - ou 6,3 graus - de acordo com a Universidade Nacional Autônoma do México. O terremoto sacudiu os edifícios mais altos da capital mexicana e provocou alguns apagões. Em Acapulco, os turistas deixaram os hotéis como medida de precaução. Até o momento, não há informação de feridos ou de grandes prejuízos.