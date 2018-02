Terremoto sacode capital chilena Um terremoto que atingiu entre 4 e 5 graus na escala Mercalli sacudiu Santiago e várias províncias do centro do Chile nesta madrugada, mas sem causar vítimas ou danos. O escritório Nacional de Emergência do governo informou que o tremor ocorreu às 2h45 (horário local) e seu epicentro foi registrado em uma vila andina, a cerca de 45 quilômetros ao sudeste da capital chilena.