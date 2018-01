Terremoto sacode capital da Indonésia Um terremoto submarino de 5,6 graus na escala Richter sacudiu nesta terça-feira a capital indonésia, fazendo com que milhares de pessoas desesperadas saíssem desorganizadamente de prédios no centro da cidade. Não havia informações imediatas sobre danos ou vítimas, informou a polícia local. A Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia informou que o epicentro estava situado 20 quilômetros abaixo do Estreito de Sunda, entre as ilhas de Java e Sumatra, cerca de 180 quilômetros a oeste da capital. De acordo com a agência, o fenômeno foi registrado às 14h11 locais. Segundo testemunhas, o tremor teve aproximadamente dois minutos de duração. Não havia informações sobre a incidência de maremotos.