Terremoto sacode Grã-Bretanha; fenômeno é raro no país Um terremoto de magnitude 5,2 atingiu partes da Grã-Bretanha nesta quarta-feira, mas, segundo autoridades, não há relatos de feridos ou danos graves. O tremor ocorreu pouco depois da meia-noite. Fenômeno raro na Grã-Bretanha, o terremoto de quarta foi o mais forte em quase 25 anos a ocorrer no país. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro do terremoto foi a 205 km norte de Londres e 80 km leste de Sheffield, importante cidade do norte da Inglaterra.