Terremoto sacode Ilhas Molucas sem deixar vítimas

Um terremoto de 6,7 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu neste sábado as Ilhas Molucas, ao leste da Indonésia, sem o registro de vítimas ou danos materiais. O Instituto de Meteorologia e Geofísica da Indonésia indicou que o epicentro do movimento telúrico foi localizado a 72 quilômetros de profundidade, e 194 quilômetros ao noroeste do distrito de Saumlaki. A Indonésia está localizada sobre o chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica que é sacudida por cerca de sete mil tremores ao ano, a maioria de baixa magnitude.