Terremoto sacode norte do Japão; 14 feridos Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter sacudiu na madrugada desta segunda-feira a ilha de Hokaido, no norte do Japão, deixando 14 pessoas feridas. Imediatamente, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de ?tsunamis?, ondas geradas por atividades sísmicas, em geral muito perigosas. Mais tarde, o alerta foi retirado.