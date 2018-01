Terremoto sacode o Alasca Um terremoto de 7,9 graus na escala Ritcher sacudiu na noite deste domingo uma aérea pouco povoada do Alasca. O tremor danificou várias estradas, entre elas a George Parks, que liga as cidades de Fairbanks e Anchorage. Além disso, o sistema automático de prevenção do oleoduto trans-Alasca foi fechado. O epicentro aconteceu a 145 km ao sul de Fairbanks e também foi sentido em Anchorage. Não há informações sobre vítimas graves, apenas uma mulher que quebrou o braço ao cair de uma escada com o tremor. Bruce Turner, do Centro de Tsunami do Alasca e da Costa Oeste, informou que o tremor durou cerca de 30 segundos.