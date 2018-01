Terremoto sacode o mar da Nova Zelândia Um terremoto de sete graus na escala Richter sacudiu hoje a costa pacífica da Nova Zelândia, informou um instituto governamental. O epicentro do temor foi localizado cerca de 480 quilômetros ao noroeste da Ilha de White, perto da Ilha Norte do arquipélago neozelandês, segundo dados do Instituto Geológico e de Ciências Nucleares. Não há relatos sobre danos ou vítimas.