Terremoto sacode o norte do Japão Um terremoto de 6,8º na escala Richter atingiu o norte do Japão na manhã desta sexta-feira (hora local). O epicentro se deu 450 km ao norte de Tóquio e 30 km abaixo do nível do mar - a profundidade deve ter atenuado o impacto do sismo. Ainda não há informações de mortos ou grandes prejuízos. O Japão é o país do mundo com maior incidência de tremores de terra: o pequeno território fica numa região de encontro de quatro placas tectônicas diferentes. Na última segunda-feira, um terremoto de 8º atingiu Hokkaido, a ilha mais ao norte do Japão. Destruiu casas, estradas e deixou 756 feridos.