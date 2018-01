Terremoto sacode região do Tibet Um forte terremoto sacudiu nesta segunda-feira uma região do Tibet. O sismo, de 6,7 graus na Escala Richter, estremeceu uma área de alta altitude das montanhas Gangdise, a 560 km de Lasa, a capital tibetana. A magnitude do tremor é capaz de produzir grande destruição, mas não há informações de vítimas ou prejuízos porque a região é pouco povoada.