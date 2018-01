Terremoto sacode regiões da Alemanha e França Um terremoto de 5,4 graus na escala Richter sacudiu às 2h52 (hora local) deste domingo a região de Friburgo, sudeste da Alemanha, informou o escritório regional do Estado de Baden Wurtemburg. O epicentro foi localizado em Waldrich e os efeitos do tremor foram sentidos em um raio de 250 quilômetros. Até o momento não há informações de danos, mas as autoridades estimam que podem ter ocorrido devido à intensidade do sismo. Na Alsácia, no outro lado da fronteira franco-alemã , o terremoto teve magnitude de 4,9 graus Richter, segundo o observatório de Estrasburgo (França).