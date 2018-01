Terremoto sacode sudoeste do Japão Um terremoto de magnitude 5,5 na escala Richter sacudiu hoje várias províncias do sudoeste do Japão, sem que aparentemente tenham sido registrados feridos nem danos consideráveis. Segundo a Agência de Meteorologias, o tremor ocorreu às 11h50 (23h50 de Brasília), e foi sentido na cidade de Oita com uma intensidade de 3 na escala japonesa de 7. As autoridades anunciaram que não há perigo de tsunami. O epicentro do terremoto ficou cerca de 50 quilômetros sob o leito marinho no Pacífico, em frente à costa da província de Miyazaki.