Terremotos assustam duas regiões da Indonésia Dois terremotos individuais abalaram o leste e oeste da Indonésia, mas por enquanto não há registro de maiores estragos ou de pessoas feridas, segundo a Agência de Meteorologia e Geofísica divulgou hoje. O mais violento deles, de 5,8 graus de magnitude da escala Richter, atingiram hoje a província remota de Irian Jaya às 8h21 do horário local, (21h21 de ontem do horário de Brasília). O terremoto foi centralizado cerca de 100 quilômetros ao leste da cidade de Manokwari. Centenas de moradores de vilarejos fugiram de suas casas em pânico quando o tremor ocorreu, segundo a informação das autoridades do estado de Antara. Irian Jaya está localizada ao leste da ilha de Nova Guiné, cerca de 4 mil quilômetros ao nordeste de Jacarta. Na noite de ontem, um terremoto de 5,2 graus de magnitude afetou parte da ilha de Sumatra ao oeste da Indonésia. O tremor foi centralizado abaixo do nível do oceano, cerca de 195 quilômetros ao sul da cidade de Manna. Em junho do ano passado, um terremoto de 7,9 graus matou pelo menos 100 pessoas e destruiu prédios e casas em Manna e parte da cidade de Bengkulu. A Indonésia, o maior arquipélago do mundo, é sujeita a constantes abalos porque está localizada em uma região do Pacífico propícia a estes fenômenos. A área é conhecida como ?Anel de fogo?.