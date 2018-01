Terremotos atingem a ilha de Sumatra, na Indonésia Dois terremotos de 5,6 e 6,0 graus na escala Richter sacudiram nesta segunda-feira a ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, produzindo alguns danos materiais, mas sem causar vítimas. O primeiro sismo ocorreu às 8h43 (22h43 de domingo em Brasília) a 40 quilômetros ao sul de Tapaktuan, no sul da província de Aceh, e a cerca de 20 quilômetros de profundidade, segundo o escritório de Meteorologia e Geofísica da província de Sumatra do Norte, citado pela agência de notícias "Antara". O tremor provocou rachaduras em alguns edifícios antigos de Tapaktuan e foi sentido até em Medan, a capital de Sumatra do Norte, de acordo com Antara. A agência americana Earthquake Hazards Program registrou o segundo sismo às 9h16 e localizou seu epicentro em frente ao litoral oeste do sul de Sumatra, cerca de 525 quilômetros a oeste de Jacarta e a 28,4 quilômetros de profundidade. Um terremoto de 9,0 graus na escala Richter sacudiu o norte de Sumatra em 26 de dezembro de 2004 e causou um tsunami que atingiu o litoral de 12 países banhados pelo Oceano Índico. Segundo a ONU, 226.408 pessoas morreram na catástrofe, em sua maioria na Indonésia. O arquipélago indonésio está localizado na região conhecida como "Anel de Fogo do Pacífico" e registra cerca de sete mil tremores ao ano, a maioria de pouca intensidade.