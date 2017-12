Terremotos atingem as Filipinas e o Japão Um terremoto de 5,4 graus na escala Richter atingiu nesta sexta-feira, a região sul de Mindanao, nas Filipinas. Não há informações sobre feridos ou danos materiais. O epicentro durou um minuto e aconteceu a 53 km ao sudoeste da cidade de Marawi, a cerca de 840 km ao sul de Manila. O terremoto foi sentido também em outras áreas da parte central do país, informou o Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas. As Filipinas são compostas por mais de 7.000 ilhas e fica no chamado "Anel de Fogo", onde há aproximadamente 200 vulcões, sendo 20 deles ativos, e os terremotos são muito freqüentes. O Japão também foi vítima de um terremoto na manhã desta sexta-feira. O tremor de 5,2 graus foi sentido em Tóquio e Yokohama, cidades que sediam alguns jogos da Copa do Mundo Coréia/Japão. Algumas pistas do aeroporto internacional de Narita, próximo da capital japonesa, foram fechadas por alguns instantes e reabertas posteriormente. Não há notícias de vítimas ou desmoronamentos de casas ou prédios.