Terremotos atingem Japão e Taiwan Um terremoto com magnitude preliminar de 6,6 sacudiu o sul do Japão nas primeiras horas desta sexta-feira. Ainda não há informações sobre danos e vítimas. O epicentro foi a aproximadamente 90 quilômetros abaixo da plataforma oceânica próxima à ilha de Yonaguni, localizada entre Okinawa e Taiwan, afirmou a Agência Meteorológica. No entanto, apesar da proximidade, o abalo não foi sentido na capital de Okinawa, Naha. Já em Taipé, capital de Taiwan, o terremoto de magnitude 7 sacudiu prédios durante quase um minuto, na hora do almoço. O epicentro foi sob o mar, cerca de 110 quilômetros a leste da cidade de Suao, informou a Agência Central de Meteorologia. O abalo - o mais forte nos últimos 25 anos - fez com que as ruas da Taipé se desnivelassem ligeiramente.