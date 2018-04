Terremotos atingem Peru e Indonésia Um terremoto de magnitude 4,1 na escala Richter atingiu a região peruana de Tacna (sul), na fronteira com o Chile, na noite de ontem, segundo informações do site do Instituto Geofisico del Perú (IGP). O abalo aconteceu às 20h17 no horário local (22h17 em Brasília) e teve epicentro a 52 quilômetros a sudoeste da cidade de Tacna, muito perto da fronteira com o Chile, com profundidade de 32 km.