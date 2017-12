Terremotos atingem Taiwan e Japão Um forte tremor de terra, de 6,7 graus na escala Richter, foi sentido na capital de Taiwan, Taipei, nesta terça-feira. Até agora não há um relato exato das conseqüências e se houve alguma vítima fatal. O epicentro do terremoto foi a 140 km a leste da cidade de Hualien. A canal de notícias da TVBS disse que o metrô da capital Taipei paralisou suas operações. Todos os anos, centenas de terremotos acontecem em Taiwan. Na sua maioria, os danos são pequenos. Em setembro de 1999, um terremoto de 7,6 na escala Richter matou 2.400 pessoas e destruiu mais de 50 mil edifícios. Tóquio: No Japão, um outro tremor de terra foi sentido ao sul de Okinawa, nesta terça-feira, provocando uma grande onda marítima. Não há sinais de feridos. O terremoto, que foi de 7,3 graus na escala Ritcher, foi próximo da costa da ilha de Okinawa, ao sul do Japão, e há possibilidade de inundações. As ilhas Yonagunijima, Ishikagijima e Taramajim também foram afetadas. Um vídeo de uma das ilhas próximas ao epicentro do terremoto mostrou que não nada grave aconteceu.