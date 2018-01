Terremotos causam pelo menos uma morte na Turquia Um terremoto de proporções moderadas e diversos abalos secundários causaram o desabamento de casas no leste da Turquia nesta sexta-feira. Um adolescente de 16 anos morreu e cinco pessoas ficaram feridas depois de pularem em pânico de janelas e sacadas, informaram autoridades locais e veículos de comunicação. O epicentro tremor, de magnitude preliminar de 4,6 graus na escala Richter, foi registrado na cidade de Dogubeyazit, uma área remota e montanhosa perto da fronteira com o Irã. Os sismógrafos do observatório de Kandilli captaram os sinais do terremoto às 10h14 locais. Dois minutos depois, um abalo secundário de 4,3 graus na escala Richter foi registrado pelos aparelhos. Passados mais 20 minutos, o observatório captou outro tremor de magnitude 4.