Terremotos de 6,4 e 5 graus atingem o Japão

TÓQUIO - Dois terremotos de 6,4 e 5 graus na escala Richter sacudiram nesta terça-feira, 5, o sul do Japão. Não houve alerta de tsunami e as autoridades não informaram sobre danos materiais ou pessoais.

O primeiro sismo, de 6,4 graus, ocorreu a 10 quilômetros de profundidade com epicentro no mar, a 250 quilômetros de Nada, capital da região de Okinawa, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA). O registro ocorreu às 10h54 (hora local). Um segundo tremor de 5 graus golpeou a mesma região na mesma profundidade minutos depois, às 11h06 (hora local).

O Japão faz parte do chamado “Anel de Fogo do Pacífico”, uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo, e tem terremotos diariamente. Por isso, o país possui uma infraestrutura desenvolvida para resistir tremores que poderiam ser graves em outros países. / EFE