Terremotos deixam mortos na China e Turquia Dois terremotos abalaram nas últimas horas de quinta-feira extensas áreas da China e da Turquia, deixando 9 mortos, centenas de feridos e milhares de desabrigados. O primeiro abalo, de 5,9 graus na escala Richter, ocorreu no município de Xilingol (norte da China), causando ferimentos em mais de cem pessoas. "O estado de três é muito grave", disse um porta-voz da prefeitura. Ele acrescentou que 734 casas ruíram e mais de 40 mil sofreram rachaduras. Segundo o Instituto de Sismologia chinês, o epicentro do tremor ocorreu num ponto 500 quilômetros ao norte de Pequim. Embora menos intenso, 5,1 graus na escala Richter, o terremoto que atingiu a província turca de Erzurum matou 9 pessoas (entre as quais, crianças) e feriu 46. "O povoado de Kucukgecit ficou completamente destruído, incluindo uma escola primária", disse o governador da província, Mustafa Malay. Segundo ainda o governador, há milhares de desabrigados na região. "Vários tremores secundários estão ocorrendo e muitas pessoas evitam entrar em suas casas, preferindo dormir nas ruas" acrescentou Malay. A organização Crescente Vermelho enviou barracas, cobertores, alimentos e remédios para as regiões atingidas.