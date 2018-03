Terremotos desabrigaram 15 mil famílias no Irã Os três tremores ocorridos sexta-feira na província de Lurestán, no sudoeste do Irã, deixaram cerca de 15 mil famílias desabrigadas, segundo autoridades locais entrevistadas pela agência oficial "Irna", que publica a informação neste sábado. A fonte acrescentou que a região ocidental sofreu, na sexta-feira, 43 réplicas menores dos três sismos principais, que atemorizaram os habitantes da região. Segundo a agência, os três tremores de terra registrados na última quinta-feira mataram 70 pessoas e feriram outras 1.300. Os terremotos atingiram 330 localidades, onde o nível de destruição ficou entre 40% e 100%. A agência oficial iraniana informou que a região necessita urgentemente tendas de campanha, cobertores e ambulâncias, assim como recursos alimentícios e médicos.