Terremotos matam 306 e deixam 3037 feridos no Irã

TEERÃ - Os dois fortes terremotos que devastaram vilas rurais no noroeste do Irã no fim de semana mataram um total de 306 pessoas - mulheres e crianças em sua maioria - e feriram 3.037, disse, nesta segunda-feira, 13, a ministra da Saúde do país, Marzieh Vahid Dastjerdi.

Os números, apresentados em um relatório a parlamentares e publicados no site do parlamento, são bem maiores do que os fornecidos no domingo pelo ministro do Interior, Moustafa Mohammad-Najjar. Na ocasião, o ministro disse que havia 227 mortos e 1.380 pessoas feridas.

Ontem, menos de 24 horas depois dos tremores, que assolaram quatro distritos da província iraniana do Azerbaijão Oriental, as autoridades deram por terminados os trabalhos de busca e resgate e, segundo Najjar, aceleraram os trabalhos "para assegurar aos sobreviventes refúgio e comida".

A maior parte do território do Irã, incluindo Teerã, a capital, uma cidade de 14 milhões de habitantes, fica em uma região de constantes movimentos de terra, que já causaram dezenas de milhares de mortos nas últimas décadas.

