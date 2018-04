Terremotos matam ao menos 38 na África; centenas estão feridos Terremotos atingiram Ruanda e a República Democrática do Congo no domingo, matando pelo menos 38 pessoas e ferindo gravemente pelo menos 550, disseram autoridades. Ambos os terremotos aconteceram quase ao mesmo tempo na região dos Grandes Lagos da África. O primeiro, com uma magnitude de 6 graus e com o epicentro na República Democrática do Congo, aconteceu às 10h30 (horário local), seguido de um outro de magnitude 5 na densamente povoada região sul de Ruanda, três horas depois. "O número de mortes (em Ruanda) cresceu para 33 pessoas, e mais de 400 estão feridos com gravidade", disse a subchefe da polícia local, Mary Gahonzire à Reuters. Ela afirmou que os trabalhos de resgate já estavam acontecendo. O governador em atividade da província de Kivu do Sul, no Congo, Bernard Watunakanza, disse à Reuters por telefone da cidade de Bukavu que havia novos tremores a cada 20 ou 30 minutos. "Até agora, há cinco mortos e 149 feridos graves. Muitas pessoas estão traumatizadas", disse ele. Testemunhas no Congo disseram ter presenciado cenas de pânico. "Foi um medo que eu não pude explicar. Nós pensamos que já estávamos mortos", disse Jacqueline Hachez, moradora de Bukayu. "Nós nunca vimos um terremoto como este aqui antes. Uma parte da minha casa está prestes a cair dentro do lago (Kivu)." Um membro da missão de paz da ONU disse que prédios haviam sido destruídos em Bukavu. "Há muitos danos. Muitos prédios foram atingidos. Muitas casas foram completamente destruídas", disse a porta-voz Jacqueline Chenard. Terremotos são comuns na região conhecida como Vale da Grande Falha --uma linha sismicamente ativa que compreende o oeste de Uganda, o leste da República Democrática do Congo, Ruanda e a Tanzânia. Em 1994, um tremor de magnitude 6 nos pés da montanhas Rwenzori, em Uganda, matou pelo menos seis pessoas. Em 1997, um terremoto de magnitude 7 matou 157 pessoas e feriu mais de 1.300 no Vale Semliki, também no oeste de Uganda. (Reportagem adicional de Joe Bavier, em Kinshasa)