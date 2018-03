Terremotos moderados atingem noroeste do Paquistão Dois terremotos de intensidade moderada atingiram nesta terça-feira a província Fronteira Noroeste do Paquistão, deixando algumas pessoas levemente feridas. O primeiro terremoto, de 5,2 graus na escala Richter, sacudiu a região de Hazara, situada a nordeste de Peshawar, a capital da província, às 14h12, horário local (6h12 horário de Brasília). Quatro minutos depois, ocorreu o segundo tremor, de 4,2 graus, segundo o Centro Meteorológico de Peshawar. A imprensa local informou que mais de dez pessoas sofreram ferimentos leves, a maioria causada pelo desabamento de paredes de suas casas. Os feridos estão em condições estáveis em um hospital local, informou um policial. Alguns edifícios em Hazara também ficaram danificados. A região foi uma das afetadas pelo devastador terremoto de 7,6 graus na escala Richter que ocorreu em 8 de outubro de 2005, no nordeste do Paquistão, e que matou mais de 80 mil pessoas. Os tremores desta terça-feira também foram sentidos nas localidades de Islamabad, Peshawar, Mansehra, Balakot, Batagram, Abbottabad e Swat.