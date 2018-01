Terror ainda ameaça Afeganistão, diz comandante da Otan Uma semana após assumir seu posto, o novo comandante das forças da Otan na capital do Afeganistão, tenente-general Gotz Gliemeroth, disse que a cidade está relativamente segura - mas continua ameaçada por ataques terroristas. Ao mesmo tempo, ao sul da capital, cerca de 100 soldados americanos e afegãos davam buscas a supostos militantes do deposto movimento Taleban, responsabilizados pela morte de um oficial da polícia. Outros 10 policiais foram mortos na segunda-feira quando sua viatura foi emboscada em uma estrada da província de Kharwar. A operação foi lançada após residentes da região relatarem que cerca de 100 combatentes do Taleban estavam se escondendo nas colinas da província de Uruzgan.