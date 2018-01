Terror ameaça refém britânico capturado no Iraque Uma nota publicada em um website ameaça a vida de um cidadão britânico, aparentemente o mesmo capturado semana passada no Iraque ao lado de dois americanos - ambos já mortos, segundo os terroristas. Os autores da nota exigem que as mulheres iraquianas mantidas sob custódia das forças americanas sejam libertadas. A declaração publicada parece ser uma continuação de informe divulgado mais cedo, dando conta da morte do segundo americano. No entanto, a ameaça contra o britânico foi divulgada em um site diferente do que anunciou o assassinato do outro refém.