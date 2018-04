Terror busca resíduo nuclear, dizem EUA Existem hoje cerca de 1.600 toneladas de urânio altamente enriquecido e 500 toneladas de plutônio no mundo - e grande parte deste material está vulnerável e pode cair nas mãos de terroristas, alertam especialistas. Com apenas 50 quilos de urânio altamente enriquecido é possível fabricar uma bomba semelhante à que matou cerca de 150 mil pessoas em Hiroshima. "O perigo de material nuclear cair em mãos erradas é real e precisa ser combatido", diz Ed Lyman, pesquisador sênior do Centro de Segurança Global da Union of Concerned Scientists.