Terror leva EUA a considerar adiamento de eleição O governo do presidente americano, George W. Bush, estaria avaliando a possibilidade de adiar as eleições presidenciais se houver um ataque terrorista, segundo notícias veiculadas pela mídia americana. A Casa Branca não confirma e nem nega a notícia que sugere que o Congresso poderia ser chamado a aprovar poderes especiais à comissão eleitoral, diz a BBC, embora a CNN informe que o Departamento de Segurança Interna chegou a debater a idéia de um adiamento. Não está claro em que instância seria adotada a decisão final, caso haja um ataque terrorista. Democratas no Congresso já começam a indicar sua oposição. A deputada Jane Harman, democrata e integrante do Comitê de Inteligência da Câmara de Representantes, disse que tal proposta seria "excessiva com base no que sabemos". A senadora Dianne Feinstein, do mesmo partido, disse não acreditar que se possa argumentar de modo convincente para ?pela primeira vez em nossa história, adiar uma eleição?. ?Fazemos eleições em meio a guerras, em meio a terremotos, em meio a o que quer que seja?, afirmou.