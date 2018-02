Terror se aproveita de mulheres brasileiras na Suíça, diz jornal Segundo relatou neste domingo o jornal Le Matin, um dos principais de língua francesa da Suíça, prostitutas brasileiras estariam sendo contratadas para se casar com supostos terroristas, o que garantiria aos membros do grupo vistos para viver na Suíça. Entre essas prostitutas, histórias de brasileiras que, por já estarem no país há anos, contam com o visto de residência e podem cumprir o papel de legitimar a permanência de um estrangeiro. O jornal aponta que as denúncias, que estão sendo investigadas pela polícia de Genebra e pelo Ministério Público suíço, foram feitas por uma ex-prostituta brasileira, identificada apenas como Linda. Segundo ela, outras mulheres que vivem em Genebra são contactadas para se "casarem" com cidadãos de Bangladesh e recebem 50 mil francos suíços (R$ 100 mil) pelo contrato. As prostitutas seriam levadas à Dacca, capital de Bangladesh, onde formalizariam o casamento e voltariam com seus supostos maridos para a Suíça. Uma vez estando no país europeu, os esposos desaparecem, mas desta vez com vistos de residência por legalmente estarem casados com pessoas com autorização para viver na Suíça. A brasileira decidiu fazer as denúncias à polícia depois que foi ameaçada de morte e de ter sido espancada por se recusar a assinar o contrato de casamento. Ela conta, porém, que uma outra colega sua do Brasil descobriu um volume importante de armas na casa do futuro "marido". Com medo, a mulher teria fugido e retornado ao País. Segundo a polícia de Genebra, cerca de 130 casamentos falsos como os relatados pela brasileira já foram identificados em Dacca entre 2000 e 2002. Além dos casamentos em Bangladesh, cerca de 200 outras uniões foram celebradas entre pessoas com vistos de residência na Suíça e cidadãos da Índia, Paquistão, Malásia e Filipinas. Linda releva que o homem de contato desses casamentos é um muçulmano que vive em Zurique.