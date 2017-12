Terrorismo de massa é o novo demônio, diz Tony Blair O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, discursando em um encontro sindical, se disse revoltado e chocado com os eventos que estão ocorrendo nos EUA. "Eu sinto que, neste momento, apenas podemos demonstrar a nossa mais profunda condolência ao povo norte-americano diante desse terror e carnificina que causou tantas vítimas". Visivelmente emocionado, o primeiro-ministro disse que "esse terrorismo de massa é o novo demônio de autoria de fanáticos que temos que enfrentar no mundo". "As democracias do mundo precisam se unir e lutar juntas para erradicar esse demônio".