Terrorismo encabeça agenda de cúpula européia Chanceleres da União Européia (UE) vão pôr o terrorismo no topo de sua agenda preparatória para a reunião de cúpula da UE, na sexta-feira, em Bruxelas. Os chanceleres também tratarão do recente estopim de violência em Kosovo, o programa nuclear iraniano, as conversações sobre a Constituição da UE e ações para criar empregos e melhorar a competitividade do bloco. Amanhã, em Madri, haverá uma reunião de altos funcionários dos setores de inteligência da França, Grã-Bretanha Alemanha, Itália e Espanha para analisar o atentado do dia 11 nessa cidade e discutir como aumentar a cooperação nas fronteiras, para impedir a entrada de extremistas.